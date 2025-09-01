День знаний прошел в школе № 11 в Павловском Посаде

Начало нового учебного года 1 сентября в школе № 11 поселка Большие Дворы отметили торжественной линейкой. В 2025 году порог образовательного учреждения перешагнули 60 первоклассников.

В школе были сформированы три пятых класса по направлением: математический, общеобразовательный и кадетский. Наличие последнего является одной из особенностей учебного заведения. Исполняющая полномочия директора Елена Корягина рассказала, что ряды будущих кадетов пополнили 20 ребят.

«Это направление в нашей школе уже активно развивается с 2023 года, когда был сформирован первый кадетский класс. Сегодня это уже третий год нашей дружной кадетской жизни», — отметила Елена Корягина.

Линейка началась с торжественного поднятия флага Российской Федерации и исполнения гимна страны. Учащиеся исполнили песни и стихи. На празднике также были вручены награды и присвоены внеочередные звания кадетам седьмого класса.