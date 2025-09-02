День знаний прошел в международной академии туризма в Химках

В главном корпусе Российской международной академии туризма в Химках состоялось праздничное мероприятие, посвященное началу учебного года. Оно завершилось серией встреч с преподавателями, где студенты смогли подробнее узнать об учебных программах.

В актовом зале главного учебного корпуса собрались студенты первого курса среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, а также преподаватели и сотрудники академии и почетные гости. С напутственной речью выступил ректор академии Евгений Трофимов.

«День знаний — официальный государственный праздник, который запоминается на всю жизнь, как и день вручения диплома. И в первую очередь, особенный он для нового пополнения академии», — отметил ректор РМАТ Евгений Трофимов.

Председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский подчеркнул высокий статус учебного заведения. «РМАТ по праву считается кузницей кадров для самых разных и динамичных сфер, а ее выпускники — желанные специалисты на рынке труда. Уверен, что образование, полученное здесь, станет прочным фундаментом для блестящей карьеры», — подчеркнул Сергей Малиновский.

Особым событием стало выступление президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, который является выпускником РМАТ. Он ответил на многочисленные вопросы первокурсников об изменениях в турбизнесе, ключевых навыках для успеха и дал практические советы по построению карьеры.