День знаний отпразднуют более чем в 70 парках Подмосковья

Фото: Пресс-служба Минкульттуризма МО

Парады первоклассников, мастер-классы и викторины проведут в День знаний в парках Подмосковья. Подробнее о мероприятиях рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Программа «Парк знаний» пройдет в Центральном парке культуры и отдыха Пушкино. 1 сентября здесь покажут спектакли «Женитьба Бальзаминова» и «Грушенька» в рамках театрального фестиваля. 2 сентября в парке Ивантеевки более 500 школьников примут участие в параде первоклассников.

В коломенском сквере имени Зайцева проведут торжественную линейку и концерт. Гостей ждет интерактивное шоу, дискотека и гастромаркет «Школьный буфет».

В клинском парке «Сестрорецкий» 2 сентября расскажут о работе кружков и секций. Можно будет научиться чему-то новому на мастер-классах.

Подробнее о мероприятиях ко Дню знаний можно узнать в социальных сетях парковых комплексов и окружных администраций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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