День знаний отпраздновали в «Школе равных возможностей» в Химках

Торжественную линейку в честь Дня знаний провели «Школе равных возможностей». Учителей и учащихся поздравили с началом нового учебного года.

«Школа равных возможностей» — это уникальный образовательный комплекс, в котором обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Социализации и практическим профориентационным знаниям учащихся здесь уделяют особое внимание. Ребят часто приглашают на образовательные экскурсии и на региональные конкурсы.

Учебный год в школах начался с поднятия государственного флага.

«Дорогие школьники, родители, педагоги! В этот важный для всех нас день мы традиционно даем старт новому учебному году! Отдохнувшие и полные сил, наши дети открывают себя новым знаниям, достижениям, успехам и настраиваются на получение еще более высоких результатов», — обратился к собравшимся муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Обучение в школах Химок в этом году начали более 35 000 детей, из них почти четыре тысячи — первоклассники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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