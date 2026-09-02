День знаний отметили в Воскресенске

Традиционное мероприятие «Парк знаний» провели 1 сентября в парке усадьбы Кривякино. Гостей ждали интеллектуальные игры, творческие мастер-классы и интерактивные прогулки.

Программа выдалась насыщенной и охватила интересы гостей всех возрастов. Любители интеллектуального досуга сразились в битве умов на площадке «Остров ошибок», а юные программисты погрузились в мир информационных технологий вместе с центром «Алгоритмика».

На творческих мастерских гости создавали стильные браслеты и книжные закладки, делали яркие снимки в фотозоне «В стране знаний».

Особый акцент был сделан на краеведении: посетители совершили интерактивную прогулку «Гимназия в Кривякино» и узнали, как проходило обучение дворянских детей.

Вечер завершился зажигательной игровой программой от дворца культуры «Химик». Праздник объединил сотни гостей и подарил детям и взрослым яркое начало нового учебного года.