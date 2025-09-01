День знаний отметили в школе в ЖК «Прибрежный парк» в Домодедове

Самая большая школа в Домодедове теперь именуется как образовательный комплекс «Маяк». После реорганизации появилось не только общеобразовательное учреждение, но и три детских сада. Именно здесь раньше всех прошла торжественная линейка ко Дню знаний.

Просторные классы, спортивные и актовый залы, библиотека, лаборатории, даже теплицы — все сделано для комфорта и безопасности детей.

«Коллектив учреждения сформирован и, я уверена, покажет превосходные результаты. Пока школа не заполнена на 100%, свободные площади будут использованы для допобразования», — сказала глава Домодедова Евгения Хрусталева.

Один из педагогов Ямской школы стал призером конкурса «За нравственный подвиг учителя», победителем Всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2025», а также призером конкурса «Сердце отдаю детям».

Ученики 10-11 классов обучаются в профильных IT и агроклассах. Учреждение также участвует в программе «Математические классы Подмосковья».

В прошлом году еще 80 учеников стали победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 28 из них прошли на региональный уровень, два стали победителями и шесть — призерами.

Учреждение принимает участие в проектах «Школа Министерства просвещения», «Модель профориентационной работы в области технологического образования», а также в проектах «Билет в будущее».