День знаний отметили в школе «Успех» в поселке Дрожжино Ленинского округа

В поселке городского типа Дрожжино отметили двухлетие со дня открытия современного образовательного комплекса. В этом году в первый класс пошли более 300 ребят.

Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«В Подмосковье мы стараемся в каждой школе давать лучшее образование. У нас прекрасные учителя, уверен, что и дальше образование в регионе продолжит успешно развиваться. Каждый ребенок будет готов к вызовам этого непредсказуемого, сложного, технологичного ХХI века», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В образовательном центре «Успех» обучаются 2408 ребят, из них 1298 — в начальной школе и 322 первоклассника. Начальник управления образования Ленинского округа Оксана Чертовикова и директор Наталия Литвинова поздравили школьников с Днем знаний. В конце торжественной линейки прозвучал первый звонок, символизирующий начало нового учебного года.

«Этот праздник наполнен волнением, надеждами и стремлением к новым открытиям. Пусть этот год станет для вас годом новых свершений, побед и успешной подготовки к важным жизненным этапам. Дорогие учителя, именно вы являетесь проводниками в мир знаний, мудрости и культуры. Ваш труд — это не просто профессия, это призвание, требующее самоотдачи, терпения и любви. Благодарю вас за преданность своему делу и за ту заботу, которую вы дарите нашим детям», — сказала начальник правового управления администрации Ленинского округа Оксана Чертовикова.

Первоклассников угостили мороженым и завтраком с блинами из школьного меню.