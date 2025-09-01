День знаний отметили в школе № 6 в Рошале

Почти 600 учеников отметили День знаний в двух корпусах школы № 6 — в Рошале и Бакшееве. В числе учащихся — 46 первоклассников. Их учителями станут Нина Геннадьевна Кузьмина, Наталья Владимировна Полоскова и Татьяна Анатольевна Гуменюк.

Ребят с праздником поздравили заместитель главы округа Наталья Федорова, муниципальный депутат Яна Котова, клирик Никольского храма Артемий Ищенко и директор школы Светлана Германова.

«От главы округа и от себя лично поздравляю вас с началом учебного года. Учителям хочу пожелать неиссякаемой энергии, творческого вдохновения, благодарных учеников, родителям — терпения и гордости за своих детей. Вам, дорогие выпускники, желаю ценить каждый день, проведенный в стенах родной школы, определиться с будущей профессией, успехов на большом жизненном пути», — обратилась Наталья Федорова.

Для детей провели анимационную программу: Мальвина и Буратино рассказали школьникам о том, почему важно учиться, а учителям передали символичный ключ от страны знаний. Первоклассникам вручили мороженое от губернатора Московской области Андрея Воробьева и набор канцелярских принадлежностей от главы округа Николая Прилуцкого.

В конце прозвучал первый звонок. Право дать его в этом году получили ученица 1 класса Софья Травинкина, дочь участника СВО, и одиннадцатиклассник Тимофей Чернигов.