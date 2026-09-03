День знаний отметили в Раменском округе
1 сентября юные жители деревни Морозово встретили в обновленном здании. В Никитской школе, построенной более 50 лет назад, завершили капитальный ремонт.
Школьников и педагогов встретили светлые классы и новая спортивная площадка. Ребят с началом учебного года лично поздравил глава Раменского округа Эдуард Малышев.
В Раменской гимназии собрались 2 тысячи учеников, из них 165 впервые сели за парты. Среди первоклассников Матвей Фролов. В первый класс его провожала мама Екатерина. К школьной скамье мальчик подошел уже подготовленным: с четырех лет он дружит с цифрами и знает таблицу умножения. С выбором определились заранее: только математический класс.
Проект специализированных математических классов работает в округе с прошлого года и уже стал популярным. В этом сезоне желающих попасть на обучение оказалось в два раза больше. Отбор проходил и среди учителей, а дети писали тесты и общались с психологом — важно было понять, готовы ли они к математическому уклону.
Раменская гимназия входит в пятерку лучших школ Подмосковья. Учебное заведение продолжают улучшать: на территории полным ходом возводят новый корпус на 500 дополнительных мест. Такие масштабные проекты — часть большой программы по развитию образования, которая продолжает реализовываться во всем Раменском округе.