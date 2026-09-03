Сегодня 14:56 День знаний отметили в Раменском округе Фото: 360.ru Подмосковье

Школы

1 Сентября

Раменское

Подмосковье

1 сентября юные жители деревни Морозово встретили в обновленном здании. В Никитской школе, построенной более 50 лет назад, завершили капитальный ремонт.

Школьников и педагогов встретили светлые классы и новая спортивная площадка. Ребят с началом учебного года лично поздравил глава Раменского округа Эдуард Малышев. В Раменской гимназии собрались 2 тысячи учеников, из них 165 впервые сели за парты. Среди первоклассников Матвей Фролов. В первый класс его провожала мама Екатерина. К школьной скамье мальчик подошел уже подготовленным: с четырех лет он дружит с цифрами и знает таблицу умножения. С выбором определились заранее: только математический класс.

Проект специализированных математических классов работает в округе с прошлого года и уже стал популярным. В этом сезоне желающих попасть на обучение оказалось в два раза больше. Отбор проходил и среди учителей, а дети писали тесты и общались с психологом — важно было понять, готовы ли они к математическому уклону.