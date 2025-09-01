День знаний отметили в образовательных учреждениях в Волоколамске

В Волоколамске 536 первоклассников отметили День знаний. Всего за парты сели 5760 учеников. Торжественные линейки прошли во всех образовательных учреждениях муниципалитета.

В округе будут работать 377 педагогов, в их числе — еще семь молодых специалистов.

В прошлом году 35 выпускников окончили школу с медалями: 16 человек получили золотые знаки отличия, 19 — серебряные. Особая гордость — стобалльный результат на ЕГЭ по литературе, достигнутый Алиной Смирновой, выпускницей гимназии № 1. Ее усердие и талант являются примером для всех учеников округа.

«Конечно, нельзя не отметить наше первое место в Московской области по качеству результатов олимпиад. Это заслуга всего образовательного сообщества округа — от педагогов, готовящих талантливых ребят, до родителей, поддерживающих их начинания. Мы и впредь будем стремиться к высоким результатам и создавать благоприятные условия для развития каждого ученика. В добрый путь, в новый учебный год», — сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.