День знаний отметили в лицее № 4 в Дмитрове

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов посетил торжественную линейку в лицее № 4. Он поздравил учеников и педагогический коллектив с началом учебного года.

Михаил Шувалов поддержал учеников 1 и 11 классов, у которых наступает важный жизненный этап.

«Школа — это не только учебники и уравнения. Это прежде всего про жизнь. Здесь ребята учатся дружить, спорить, находить компромиссы и работать в команде. Здесь, возможно, кто-то встретит первую любовь — я вот со своей женой познакомился еще в пятом классе!» — поделился Михаил Шувалов.

Он подчеркнул, что важно стремиться к знаниям и оставил пожелания в книге памяти лицея. Затем глава посетил уроки в 1а и 1б классах. Вместе с инспектором по пропаганде БДД Госавтоинспекции по Дмитровскому округу Екатериной Титовой он вручил каждому первокласснику фликер со световозвращающим элементом. Всем также передали мороженое от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Всего в новом учебном году в школах Дмитровского округа будут учиться 33,5 тысячи учеников, в том числе 2367 первоклассников и 795 одиннадцатиклассников.