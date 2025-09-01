День знаний отметили в лицее № 3 в Домодедове

В лицее № 3 имени Героя Советского Союза Ю. П. Максимова отметили День знаний. Ученики будут заниматься в обновленном учреждении.

В рамках капитального ремонта здесь заменили инженерные системы, обновили кровлю и фасад, оборудовали современные кабинеты, отремонтировали спортивный зал, пищеблок и коридоры.

Лицей построили в 1938 году. Реорганизация произошла в 2021 году, когда создали школьное отделение и три детских сада.

Образовательное учреждение входит в рейтинг лучших в Подмосковье. В прошлом учебном году два выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по литературе, один — по информатике, а пять — по химии. Лицей в итоге стал третьим в области по количеству стобалльников.

Педагогический состав регулярно участвует в профессиональных конкурсах. В 2024-2025 учебном году был отмечен победитель регионального уровня и заключительного этапа конкурса на денежное поощрение лучших учителей Московской области, а также финалист областного конкурса «Учитель года Подмосковья».

Учеников 10-11 классов обучают по профильным направлениям, включая предпринимательский, IT-класс, инженерный и медицинский классы. Лицей также участвует в проекте «Математические классы Подмосковья».

На протяжении трех лет учреждение занимает первое место в Домодедове по количеству победителей и призеров региональных и заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников.

Здесь также реализуют областные проекты, включая «Школу Министерства просвещения России», «Предпрофессиональные классы», «Школу полного дня» и проект «Билет в будущее». На протяжении трех лет лицей является школой-флагманом городского округа и готовится стать центром естественно-научного образования в 2025–2026 году.

Под руководством директора Генкиной Надежды Владимировны лицей демонстрирует высокий уровень образования. Ее способность устанавливать доверительные отношения с педагогическим коллективом и создавать атмосферу сотрудничества делает лицей местом, где ценится талант и увлечения каждого учителя.