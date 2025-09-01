День знаний отметили в Бутовской школе № 1 в Ленинском округе

День знаний отметили во всех образовательных учреждениях Ленинского округа. В Бутовской школе за парты сели более 300 первоклашек.

Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Для первоклассников этот день знаменует старт увлекательного путешествия в мир знаний, полный новых друзей и удивительных открытий. Пусть первый звонок станет для вас символом начала успешного и интересного пути. Для старшеклассников это еще один важный шаг на пути к взрослой жизни и определению своего будущего. Пусть этот год станет для вас годом новых свершений, побед и успешной подготовки к важным жизненным этапам», — сказала заместитель начальника управления образования администрации Ленинского округа Елена Ретюнская.

Школьники подготовили для первоклассников творческие номера. Дети прочитали стихи и дали свой первый школьный звонок. Выпускники обратились к ребятам с напутственными словами. В конце всем вручили мороженое. Родители признались, что с волнением готовились к 1 сентября.

«Хочу пожелать дочке, чтобы слушала учительницу, хорошо училась и строила планы на будущее. Мы долго готовились к 1 сентября. Посещали подготовительные занятия и долго выбирали красивую, подходящую по стандартам школьную форму», — рассказал один из родителей первоклашки.

Праздник объединил не только учеников, их родителей и учителей, но и представителей администрации муниципалитета.