День зимних видов спорта отметили в библиотеке Лыткарина

В преддверии Дня зимних видов спорта в честь годовщины открытия Олимпиады в Сочи, юные жители Протвино получили возможность прикоснуться к миру большого спорта. В Детской библиотеке состоялось интерактивное занятие «Холод спорту не помеха», собравшее первоклассников школы № 2.

Мероприятие, организованное при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области, стало погружением в историю олимпийских побед и секреты популярных зимних дисциплин. Сотрудники библиотеки превратили читальный зал в настоящую спортивную арену.

«Ребята отправились в путешествие по миру зимних дисциплин, узнав о тонкостях биатлона, фигурного катания, хоккея, лыжных гонок и сноуборда. Программа была построена максимально интерактивно: дети активно участвовали в тематической викторине, разгадывали спортивные кроссворды и отвечали на вопросы, демонстрируя не только полученные знания, но и искренний интерес», — сообщили организаторы.

Особое внимание юных гостей привлек мультипликационный фильм «Чемпионы. Звезда команды», который рассказал историю становления отечественных спортивных звезд.