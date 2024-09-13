День женского здоровья пройдет в больнице в Дмитрове 14 сентября

Жительницы Дмитрова смогут пройти осмотр у акушера-гинеколога и ультразвуковое исследование, а также сдать анализы в рамках Дня женского здоровья. Он пройдет в местной больнице завтра, 14 сентября.

Все желающие женщины могут поучаствовать в Дне женского здоровья. Он начнется в Дмитровской больнице в девять часов утра.

Осмотр проведет акушер-гинеколог. Также участницы мероприятия смогут сдать мазок на флору и онкоцитологию и пройти УЗИ органов малого таза.

Принимать желающих будут без предварительной записи. Важно не забыть полис ОМС и паспорт.

Напомним, что при наличии вопросов, связанных с работой женской консультации, можно обращаться в чат «Акушерство и гинекология».

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