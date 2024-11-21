День женского предпринимательства отметили в Химках

День женского предпринимательства объединил тысячи жительниц городского округа Химки. Их достижения в сфере бизнеса обсудили на встрече «Клуба деловых женщин».

Главной темой обсуждения стали результаты и достижения бизнес-леди. Участницы встречи рассказали о своем пути и поделились с начинающими предпринимательницами важными советами.

«Женщины у нас настолько инициативны, предприимчивы, что они не смогли оставаться в стороне от продвижения российской экономики. Наше бизнес сообщество развивается — уже более 100 активных членов. Нас хорошо знают, как на федеральном, так и на международном уровне», — поделилась химкинский предприниматель Екатерина Борисова.

Помимо этого, девушки обсудили меры поддержки для предпринимателей из Химок. Среди них: «Земля за 1 рубль», «Земля без торгов», «Недвижимость за 1 рубль», «Недвижимость на 1-2 этажах МКД» и «Пять шагов для экспорта». Эти программы направлены на помощь бизнес-леди в реализации инвестиционных проектов. Подробнее узнать о доступных сервисах для малого и среднего предпринимательства можно на едином инвестиционном портале.

Напомним, что в Химках работает женский ресурсный центр Women’s, который поддерживает стартапы и самозанятых, многодетных семей и родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Организация работает ежедневно с 09:00 до 20:00 по адресу: ул. Энгельса, 7/15. Узнать актуальную информацию можно по номеру телефона: 8 (926) 434-18-81 или в социальной сети по ссылке.

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