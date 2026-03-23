День Земли отметили в Зарайске

Во Всемирный день Земли зарайский Дворец культуры имени Леонова стал площадкой для разговора о будущем нашей планеты. Специалисты учреждения организовали для учеников третьего класса лицея № 5 интерактивную программу «Чтоб музыка природы на Земле звучала…».

По словам организаторов, главная цель встречи — не просто дать детям знания, а пробудить в них личную ответственность за сохранение природного баланса. Путешествие в мир экологии началось с рассказа об уникальности Земли.

«Ребята с интересом изучали многообразие флоры и фауны, но вскоре акцент сместился на суровую реальность. Третьеклассники обсудили глобальные вызовы современности, уделив особое внимание экологическим катастрофам в Керченском проливе. Дети узнали, как хрупок мир морских обитателей и как легко одно неосторожное действие человека может разрушить целую экосистему», — сообщили организаторы.

В импровизированной лаборатории юные экологи провели опыт «Очистка разливов от нефти». С помощью подручных средств они пытались убрать масляные пятна с поверхности воды. Заключительным аккордом мероприятия стал творческий мастер-класс. Участники расписывали фигурки «черноморских дельфинов» и настоящие раковины морских гребешков.