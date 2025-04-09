День здорового ребенка прошел в поликлинике № 6 в Воскресенске

Филиал поликлиники № 6 Воскресенской больницы открыли после ремонта в микрорайоне Красный Холм города Белоозерский. В обновленном здании провели прием детей.

В филиале поликлиники принимают пациентов врач общей практики и терапевт. К подразделению прикреплено 850 детей.

Главная цель Дня здорового ребенка — избежать случайных встреч заболевших и здоровых детей. В специально отведенные часы для профилактического приема маленькие пациенты могут встретиться только со здоровыми детьми.

Многодетная мать Елена Шульгинова регулярно приходит сюда со своими детьми. Она положительно оценила и ремонт, и работу сотрудников поликлиники. Елена рассказала, что раньше на полу в здании лежала старая плитка, которая уже разваливалась. Маленькие дети часто падали из-за этого. Теперь филиал поликлиники стало не узнать.

«Специалисты тут очень хорошие. Мы регулярно общаемся с врачом общей практики. Прием ведут качественно, к детям всегда относятся с любовью», — поделилась Елена Шульгинова.