День здоровья с бесплатной диагностикой пройдет в Солнечногорске 28 июня

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Центре амбулаторной онкологической помощи Солнечногорской больницы пройдет День здоровья. Он состоится 28 июня с 8:00 до 14:00.

Предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Пациентам будут доступны цифровая дерматоскопия и консультации медицинских специалистов: онколога, дерматолога, гинеколога и терапевта.

При наличии показаний можно будет получить консультацию эндокринолога и стоматолога с проведением люминесцентной стоматоскопии для выявления новообразований в полости рта, пройти УЗИ, флюорографию, рентгенографию и ЭКГ, а также сделать прививку, цитологическую диагностику и сдать анализ на онкоскрининг.

«Приглашаю всех жителей округа бесплатно проверить свое здоровье. Своевременная диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии. Это значительно повышает шансы на успешное лечение и скорейшее выздоровление», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Мероприятие пройдет по адресу: Солнечногорск, поселок Радумля, микрорайон Механического завода № 1, дом 14.