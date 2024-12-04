День здоровья провели в Центре онкологической помощи в Солнечногорске

День открытых дверей прошел в Центре амбулаторной онкологической помощи в поликлинике Солнечногорска. Жители округа смогли бесплатно получить консультации сразу нескольких специалистов: дерматолога, онколога, гинеколога, уролога и терапевта.

Основная цель мероприятия — ранняя диагностика предраковых состояний и фоновых изменений, которые могут привести к развитию рака, а также выявление злокачественных образований на ранних стадиях.

Все желающие получили консультации дерматолога, онколога, гинеколога, уролога и терапевта. Кроме того, была предоставлена комплексная лабораторная диагностика, включающая анализ на онкомаркеры, общий биохимический анализ, цифровую дерматоскопию с консультацией дерматолога, маммографию, флюорографию, компьютерную томографию и ультразвуковое обследование.

В среднем День открытых дверей посещают 30-50 человек. Благодаря новому аппарату экспертного класса с УЗИ-навигацией врачи теперь могут проводить биопсию сразу при обнаружении подозрительных образований, что значительно повышает эффективность диагностики.

«Мы проводим День открытых дверей уже два года и стремимся привлечь как можно больше жителей к бесплатным обследованиям и консультациям врачей. Здоровье наших граждан является нашим приоритетом, и мы работаем над тем, чтобы обеспечить доступ к качественной медицинской помощи», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Дни открытых дверей проводятся регулярно, каждую последнюю субботу месяца. В преддверии новогодних каникул следующее мероприятие запланировано на 21 декабря.

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