День здоровья прошел в Центральной поликлинике Солнечногорска

В Солнечногорске на базе Центральной поликлиники организовали День открытых дверей Центра амбулаторной онкологической помощи, который совместили с проведением комплексной диспансеризации. Основная цель мероприятия — раннее выявление онкологических заболеваний и других серьезных патологий на ранней стадии.

В этот день жители округа смогли пройти расширенное медицинское обследование. Программа включала не только целевые онкологические скрининги, но и диагностику состояния сердечно-сосудистой системы, контроль уровня сахара в крови и ряд других важных показателей. При выявлении факторов риска, включая повышенный индекс массы тела или последствия вредных привычек, пациенты получают направление к профильным специалистам и ставятся в систему диспансерного наблюдения.

«Ранняя диагностика — залог успешного лечения, и мы делаем все, чтобы она была доступна каждому. Поэтому обследования проводят по субботам, что позволяет людям, не отрываясь от работы, уделить время своему здоровью», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Подобные профилактические акции в городском округе проводят уже второй год подряд — каждую вторую и последнюю субботы месяца. В течение прошлого года участие в них приняли свыше 1500 человек. У 12 пациентов специалисты своевременно выявили онкологические заболевания и сформировали диспансерные группы для дальнейшего медицинского сопровождения.