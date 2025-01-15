День здоровья прошел в школе № 2 в Лобне

День здоровья в учреждении № 2 в Лобне провели старшеклассники, активисты «Движения первых» и члены школьного парламента. Они организовали спортивные перемены для учащихся.

Ученики средней школы играли в вышибалы, настольные игры и соревновались в армрестлинге, а ребята из 8-11-х классов провели тяжелоатлетические поединки.

«Здоровье — главное богатство человека, а когда оно еще связано с увлекательными играми, духом соревнований — это еще весело и интересно», — подчеркнули организаторы акции.

Отметим, в Лобне уделяют внимание физическому развитию учащихся. Для них работают спортивные кружки и секции. Дети могут поправить здоровье и проявить себя, участвуя в соревнованиях. Помимо этого, физкультурные мероприятия регулярно проходят на базе городских школ.