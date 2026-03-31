День здоровья прошел в Поваровской поликлинике в Солнечногорске

Пациентов принимали врач-онколог и дерматолог, при необходимости назначались дополнительные обследования. Использование современного мобильного оборудования помогало выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, включая базальноклеточный рак кожи, рак молочной железы и другие. Также в один визит можно было пройти флюорографию, ультразвуковую диагностику, электрокардиографию, дерматоскопию, цитологические и лабораторные исследования и сдать анализы.

«Наши коллеги из Минздрава постоянно говорят: болезни легче предупредить или поймать на ранней стадии, чем потом долго лечить. А современное оборудование в больницах позволяет выявить проблемы быстро и качественно. Здоровье — это действительно то, на чем нельзя экономить время», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Подобные Дни здоровья Центр амбулаторной онкологической помощи проводит в Поваровской поликлинике два раза в год.

«Приезжает специалист со своим оборудованием. Наши пациенты очень рады: можно за один день посетить врачей и обследоваться, это удобно. Помимо этого, два раза в месяц мы проводим единые дни диспансеризации», — отметила старшая медсестра Поваровской поликлиники Ольга Полина.

В апреле единые дни диспансеризации запланированы на 4 и 18 числа.

Пройти обследование жители также могут бесплатно в поликлинике по месту прикрепления в будние дни с 8:00 до 20:00, а в выходные — в часы работы медучреждений. Записаться можно по телефону 122, через портал «Госуслуги», регистратуру, инфомат, лечащего врача или в отделение медицинской профилактики центральной поликлиники.