День здоровья прошел в парке в Подольске

Детские улыбки, смех и веселые конкурсы — в парке «Дубрава» прошел День здоровья. Сначала для ребят организовали энергичную разминку.

Участники мероприятия вышли на старт забега и преодолели дистанцию в 300 метров. На финише юных подольчан ждал творческий мастер-класс по изготовлению медали-аппликации.

«Сегодня у нас день посвящен здоровью, а здоровье — это здоровый образ жизни и, конечно же, спорт. В нашем парке регулярно проходят мероприятия, посвященные здоровому образу жизни. В среднем, мы проводим спортивные праздники один раз в месяц, летом мы будем проводить их чаще», — рассказала культорганизатор парка «Дубрава».

Пока дети были заняты творчеством, их родители приняли участие в танцевальном фитнесе. Подобные мероприятия проходят в парках Подольска каждую неделю.