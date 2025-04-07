День здоровья прошел в городском парке в Павловском Посаде

Праздник собрал множество сторонников здорового образа жизни и активных посетителей учреждения культуры и отдыха. Организаторы подготовили для них разнообразные спортивные и оздоровительные мероприятия.

Посетители парка смогли поучаствовать в веселой разминке, массовой забеге, занятиях по скандинавской ходьбе и танцевальной зарядке. Всех желающих угощали витаминным чаем. Специалисты рассказывали интересные факты о здоровье.

Заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 3 Евгения Курасова провела беседу о здоровом образе жизни. Врач напомнила о важности физической активности и правильного питания.

В рамках Дня здоровья горожане получили возможность пройти первичную диспансеризацию, сдать общий анализ крови, измерить артериальное и глазное давление, сделать электрокардиограмму и флюорографию. Медицинские работники провели различные консультации и обследования для поддержания здоровья жителей Павловского Посада.