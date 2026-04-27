День здоровья прошел в Дурыкинской амбулатории в Солнечногорске

25 апреля специалисты из Центра амбулаторной онкологической помощи Солнечногорска провели выездной прием в Дурыкинской амбулатории. Пациентов осмотрели врач-онколог, дерматолог, терапевт и гинеколог, а также был доступен передвижной маммографический комплекс.

Цель таких выездов — раннее выявление онкологических заболеваний. Современное оборудование помогает обнаружить новообразования на начальных стадиях.

В рамках Дня здоровья жители Дурыкино также смогли сделать электрокардиографию, пройти цитологическое и лабораторное обследование, а по показаниям — ультразвуковое исследование. Все процедуры были бесплатными и не требовали предварительной записи.

«Такие выезды организованы, чтобы облегчить посещение нашими жителями узкопрофильных специалистов. Они осуществляются по графику: в каждое подразделение Солнечногорской больницы Центр амбулаторной онкологической помощи приезжает два раза в год», — сообщила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В Дурыкинской амбулатории ведут прием два врача-терапевта, педиатр, акушер-гинеколог. Также доступны физиотерапевтическое лечение, процедурный кабинет, электрокардиография, диспансеризация и профилактические осмотры.