День здоровья пройдет в центре онкологической помощи в Воскресенске

День здоровья пройдет в центре амбулаторной онкологической помощи в Воскресенске. Жители округа смогут прийти на бесплатное обследование и выявить факторы риска развития заболевания.

Специалисты центра амбулаторной онкологической помощи проведут осмотр, маммографию, компьютерную томографию легких, возьмут анализ крови на специфические антигены.

День здоровья запланирован на 38 сентября с 9:00 до 14:00 в центре, который располагается во втором корпусе дома № 1 на Больничном проезде. Пациенты могут записаться на осмотр и узнать подробности по телефону: 8 (991) 573-96-46. Врачи предупреждают, что с собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Онкологи говорят, что успех лечения зависит от того, на какой стадии выявили заболевание.

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