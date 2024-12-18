День здоровья пройдет в центральной поликлинике Солнечногорска 21 декабря

День открытых дверей пройдет в Центре амбулаторной онкологической помощи Центральной поликлиники Солнечногорска 21 декабря. Все желающие смогут бесплатно получить консультацию сразу нескольких медицинских специалистов.

Жителей Солнечногорска ждут консультации онколога, дерматолога, уролога, гинеколога и терапевта. Также будет доступна цифровая дерматоскопия, которая позволяет более точно диагностировать кожные заболевания.

По показаниям проведут цитологическую диагностику, анализы на онкоскрининг, экспресс-тест на глюкозу. При необходимости — консультация эндокринолога.

«День открытых дверей — это отличная возможность провести комплексный осмотр состояния организма. Как известно, ранняя диагностика заболеваний спасает жизни», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

День открытых дверей пройдет с 8:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.