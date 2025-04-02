День здоровья пройдет в парке имени Лямина в Яхроме 5 апреля

Развлекательную программу ко Всемирному дню здоровья проведут в парке имени И. А. Лямина в Яхроме в эти выходные. Для жителей организуют познавательные лекции, мастер-классы и флешмобы.

В парке состоится масштабная семейная программа. В субботу, 5 апреля, эксперты проведут здесь лекцию о здоровом питании и профилактике заболеваний, а тренеры — спортивную разминку.

Также в этот день состоится массовый забег, веселые эстафеты и подвижные игры для детей и взрослых. Кроме того, все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах.

В воскресенье, 6 апреля, в парке проведут семейные конкурсы, викторины, мастер-классы и танцевальный флешмоб.

«Прогулка в парке — это не только приятный отдых, но и забота о себе, своем самочувствии. Приглашаю всех жителей и гостей округа провести этот день активно, весело и с пользой», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Посетить мероприятия могут все желающие без возрастных ограничений.