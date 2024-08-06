День здоровья пройдет в Лобне 9 августа

«Летний День здоровья» организуют для жителей микрорайона Восточный городского округа Лобня 9 августа. Осмотр пациентов проведут терапевт, кардиолог, невролог и эндокринолог.

В рамках акции «Летний День здоровья» жители микрорайона Восточный в Лобне пройдут медицинское обследование и сдадут анализы. Врачи оценят состояние здоровья пациентов, а случае необходимости поставят на диспансерный учет к профильному специалисту.

Прием проведут терапевт, кардиолог, невролог и эндокринолог. Лобненцы смогут задать все интересующие вопросы, а также сдать общий и биохимический анализ крови и электрокардиограмму.

Акция здоровья пройдет 9 августа с 09:00 до 15:00 по адресу: улица Комиссара Агапова, дом № 9. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и страховое свидетельство.

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