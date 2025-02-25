День здоровья пройдет в Андреевской поликлинике под Солнечногорском 1 марта

Все желающие смогут пройти бесплатное обследование без предварительной записи. Жителям будут доступны консультации онколога, дерматолога, гинеколога и терапевта. Гости поликлиники пройдут также цифровую дерматоскопию.

При наличии показаний можно будет получить консультацию офтальмолога, ультразвуковое исследование, маммографию, рентгенографию, цитологическую диагностику и анализ на онкоскрининг.

«Это возможность для каждого из вас пройти бесплатное медицинское обследование и получить консультации квалифицированных специалистов. Уделите внимание своему самочувствию. Забота о здоровье — залог долгой и счастливой жизни», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Желающих проверить здоровье будут ждать с 08:00 до 14:00 по адресу: поселок Андреевка, улица Жилинская, дом № 1А. Обследование доступно для всех совершеннолетних жителей Подмосковья. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.