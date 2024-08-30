День здоровья для жителей отдаленных территорий прошел в Чехове-8

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

День здоровья прошел для жителей отдаленных территорий. Более 35 пациентов из поселка Чехов-8 прошли обследование.

День здоровья для жителей отдаленных территорий — пилотный проект администрации городского округа Чехов. Сотрудники больницы отправляются к жителям.

Более 35 жителей Чехова-8 пришли на прием. Врачи провели комплексный осмотр, в том числе визуальный, чтобы определить внешние признаки онкологических и кожных заболеваний, а также слизистых губ и ротовой полости. Помимо этого, специалисты проверили у пациентов щитовидную железу и лимфатические узлы. Им измерили внутриглазное и артериальное давление, взяли анализ крови, чтобы определить уровень глюкозы и холестерина, провели электрокардиографию, а также дополнительно измерили вес, рост и индекс массы тела. Все желающие сделали прививку против гриппа.

«Это инициатива, направленная на улучшение доступности медицинских услуг для наших жителей, и первый подобный для нас опыт, но уже сейчас можно сказать, что он прошел успешно. Мы планируем продолжить выезды не только в сельские населенные пункты, но и в садоводческие и дачные объединения Чехова», — сказал глава городского округа Михаил Собакин.

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