День здоровья для студентов провели в Серпухове

Серпуховский колледж отметил День здоровья, вовлекая студентов в спортивные активности, направленные на популяризацию здорового образа жизни. Мероприятие, проходившее под эгидой профилактической акции «Здоровье — твое богатство», развернулось на территории двух городских стадионов: «Труд» и «Спартак».

Студенты Серпуховского колледжа, представляющие второй и третий корпуса, собрались на стадионе «Труд», где их ждали семь разнообразных спортивных станций. Участники состязались в коллективной планке, проверяли свою ловкость в прыжках в длину с места, соревновались в беге на короткие дистанции, выполняли приседания, оттачивали навыки владения скакалкой, упражнялись в поддержании равновесия и демонстрировали меткость в штрафных ударах.

В то же время, учащиеся первого корпуса на стадионе «Спартак» соревновались в беге на дистанции 100 и 200 метров.