День защиты детей отпраздновали в реабилитационном центре Воскресенска

Пресс-служба городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба городского округа Воскресенск

В День защиты детей активисты и сторонники партии «Единая Россия» организовали праздник для воспитанников социально-реабилитационного центра Воскресенска. Ребята получили подарки и угостились мороженым.

Для воспитанников реабилитационного центра провели развлекательную программу с аквагримом и веселыми мастер-классами. Дети научились надувать огромные мыльные пузыри и получили в подарок мелки, краски, книги, пластилин, воздушные шары и мороженое.

«Празднование Дня защиты детей — это важное напоминание о том, что каждый ребенок заслуживает счастливого детства, полного любви, заботы и возможностей для развития. Это день, чтобы отметить достижения в области защиты прав детей и обратить внимание на проблемы, с которыми они сталкиваются в разных уголках мира», — отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Праздник прошел в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия». Его цель — защищать права семей и поддерживать традиционные ценности.

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