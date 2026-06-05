День защиты детей отметили в городском парке Чехова

В Чехове отпраздновали Международный день защиты детей. Центральной площадкой стал городской парк культуры и отдыха, где провели фестиваль «Город профессий», а также концерты и анимационные программы.

Как говорил Марк Твен, достаточно одного ребенка, чтобы заполнить весь дом и двор. В Чехове парк заполнили десятки юных жителей. Дома культуры округа подготовили праздничные программы, а в парке «Дубки» прошли концерт и развлечения.

Местный житель Сергей поделился: «Отмечаем всегда вот в таком кругу со всеми детьми вместе. Кушаем мороженое, традиционно участвуем в открытой тренировке по муай-тай. Мой ребенок занимается уже там третий год». Евгения добавила: «Решили в этот прекрасный день вместе с ребенком поучаствовать, чтобы ребенок знал, что у его мамы тоже есть внутренний ребенок, который готов с ней вместе бороться. Мы пришли на веселые старты, это, наверное, самое интересное». Программа была насыщенной: гости попробовали себя в мастер-классах, участвовали в семейных спортивных состязаниях, смотрели открытую тренировку по тайскому боксу и концерт местных коллективов. Приятным бонусом стала раздача мороженого.

Елена Князева отметила: «Больше всего понравились танцы. Спасибо нашим коллективам. Родители, любите детей еще больше. А дети, любите родителей. Любви всем». Ежегодно в парке проходит анимационная программа «Город профессий», где в игровой форме детей знакомят с разнообразием профессий. Художественный руководитель дирекции парка культуры и отдыха Майя Полякова рассказала: «Это даже наше традиционное мероприятие. Мы проводим его третий год, и с каждым годом количество посетителей увеличивается. Мы очень рады, что, несмотря на будний день, пришло столько детей и взрослых».

Сегодня для детей создаются все условия для всестороннего развития. Администрация Чехова активно обустраивает новые игровые пространства, внедряет образовательные программы и поддерживает общественные мероприятия с участием подрастающего поколения.