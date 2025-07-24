День защитников неба Москвы отметили в Балашихе

22 июля в Балашихинской центральной городской библиотеке имени Федора Тютчева состоялась патриотическая встреча, посвященная Дню защитников неба Москвы. Мероприятие прошло под девизом «Успех в единстве поколений» и собрало множество участников, которые пришли вспомнить героизм защитников столицы в годы Великой Отечественной войны.

История этого дня уходит корнями в 1941 год, когда Москва столкнулась с первым массовым авианалетом немецкой авиации. В ночь на 22 июля более 200 бомбардировщиков атаковали город, однако благодаря слаженной работе противовоздушной обороны и героизму москвичей удалось сбить 22 вражеских самолета. Эта первая победа над «непобедимой» немецкой авиацией не только укрепила дух армии, но и вдохновила весь народ на дальнейшую борьбу.

Одним из защитников неба в те дни был 20-летний Юрий Никулин, который позже стал известным артистом. В 1941 году он служил в зенитно-артиллерийском полку и принимал активное участие в отражении налетов, а также тушил зажигательные бомбы на крышах столицы. Именно Никулин предложил отмечать День защитников неба Москвы, и с 2019 года эта традиция стала официальной.

На встрече ученый секретарь библиотеки Лариса Покрасова подчеркнула важность памяти о подвигах защитников. Она отметила, что современные герои, такие как летчики, продолжают традиции своих предков, проявляя мужество и самоотверженность в зоне специальной военной операции. Примером этого служит экипаж из Балашихи, который повторил подвиг «огненного тарана».

Председатель совета депутатов Геннадий Попов акцентировал внимание на необходимости поддерживать память о героях прошлого и заботиться о современных защитниках. Он призвал всех объединиться в это непростое время, чтобы помочь тем, кто нуждается в поддержке.

Особое внимание на встрече было уделено волонтерскому движению. Ольга Боос из Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» рассказала о своей деятельности, связанной с плетением маскировочных сетей для военнослужащих. Она поделилась своими эмоциями от благодарностей, которые получают от бойцов, и подчеркнула важность волонтерской работы в условиях войны.

Патриотические встречи, подобные этой, продолжаются в домах культуры, библиотеках и школах Балашихи, объединяя людей для сохранения исторической памяти и формирования патриотического духа у молодого поколения.