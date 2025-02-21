День защитника Отечества отметят в городском парке в Серебряных Прудах

Парк культуры и отдыха «Серебряный» приглашает всех жителей и гостей округа на праздничную программу «Разрешите поздравить». В этом году организаторы решили сделать праздник максимально удобным для гостей, сосредоточив все мероприятия на одной локации — возле кафе «У Бобров».

Кульминацией праздника станет развернутая в полдень 23 февраля полевая кухня, где любой желающий сможет попробовать солдатскую кашу, приготовленную по традиционному рецепту. Сразу после дегустации будет организован мастер-класс по изготовлению праздничных открыток своими руками. Под руководством креативных организаторов участники смогут создать уникальные подарки.

Праздничную атмосферу продолжит концерт с участием местных артистов, которые подарят зрителям свои лучшие музыкальные и танцевальные номера. В программе прозвучат патриотические песни и стихи.