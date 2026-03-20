День заботы о природе прошел во Фрязинском лесопарке

Фрязинский лесопарк пригласил жителей наукограда встретить весну добрым делом. Здесь отметили День заботы о природе.

Организаторы из обособленного подразделения «Фрязинский лесопарк» центра «Факел» подготовили программу, которая была интересна и совсем юным защитникам природы, и взрослым участникам. По словам организаторов, март — непростой период для птиц, когда старые запасы корма уже на исходе, а природа еще не проснулась окончательно.

Программа мероприятий была разделена на две части: интеллектуальную и практическую. В павильоне администрации прошла викторина. Участники проверили свои знания о лесных обитателях, узнали редкие факты о «пернатых соседях» и получили советы по правильному подкорму птиц.

«Далее акция переместилась на территорию лесопарка. В рамках мероприятия „Покорми пернатых друзей“ гости смогли наполнить кормушки и лично внести вклад в сохранение экосистемы любимого места отдыха», — сообщили организаторы.