День ВВС России отметили в Богородском округе

12 августа Богородский округ традиционно отдал дань уважения тем, кто охраняет небо: в муниципалитете прошли памятные и торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Военно‑воздушных сил Российской Федерации. В этом году страна отмечает 114‑ю годовщину со дня образования ВВС.

День начался с посещения знаковых мест, связанных с авиационной историей округа. Делегация Богородского округа, в состав которой вошли представители Совета ветеранов, военнослужащие, ветераны СВО, кадеты, депутаты и жители, возложила цветы к памятникам, ставшим символами летной славы: к боевому самолету Су‑27 на площади Ленина, к памятнику МиГ‑23 в микрорайоне Полигон, а также к знаку Ногинского аэроклуба на территории ЦО № 12.

Особую ценность этим местам придает их историческая глубина: в 1937 году на месте нынешнего Центра образования № 12 располагалось летное поле Ногинского аэроклуба. За короткий срок до начала войны здесь подготовили более 600 учеников‑летчиков, 50 штурманов, 50 авиатехников и 200 парашютистов. Семь выпускников аэроклуба были удостоены звания Героя Советского Союза — их имена стали частью великой летописи отечественной авиации.

Центральным событием дня стал торжественный митинг на площади Победы в Ногинске. В ходе мероприятия передовые военнослужащие войсковой части 52405, а также ветераны были награждены Благодарственными письмами главы Богородского округа за успехи в боевой подготовке, инициативу и усердие, проявленные при выполнении воинского долга.

Памятные мероприятия в честь Дня ВВС прошли не только в Ногинске. В Старой Купавне состоялись церемонии возложения цветов сразу к двум знаковым мемориалам. Участники мероприятий почтили память Героя Советского Союза Виталия Орлова. Цветы также возложили к памятнику Герою Советского Союза Михаилу Водопьянову.