День воссоединения с Крымом отметили в Ивантеевском филиале Московского политеха

В Ивантеевском филиале Московского политехнического университета прошел урок мужества, посвященный 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. Студенты встретились с депутатами, ветеранами и активистами.

Перед молодежью выступили председатель Совета депутатов Артем Садула, депутат Николай Михайлин, представители «Молодой Гвардии» и руководитель Ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев. Гости говорили о патриотизме и гражданском долге.

«Такие встречи жизненно необходимы, чтобы связь поколений не прерывалась и молодежь знала героев вживую», — отметил Артем Садула.

Студенты не остались в роли слушателей. Они активно задавали вопросы и благодарили тех, кто защищает страну. Особый интерес вызвала практическая часть урока. Ребятам показали архивные кадры, мотивирующие видео, дали подержать оружие и познакомили с устройством беспилотников.