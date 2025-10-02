День воссоединения новых регионов с Россией отметили в школе в Подольске

Ежегодно 30 сентября по всей стране проводят тематические мероприятия, посвященные воссоединению с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Школа имени Героя России Александра Монетова в Подольске не стала исключением.

«Эту акцию „Письмо сверстнику“ мы проводим впервые. Ребята написали о своих целях, рассказали о желаних, и, соответственно, эти письма мы будем направлять по назначению в ЛНР, ДНР», — рассказала советник директора школы Эльза Амрахова.

Ученица восьмого класса Виктория Зверева три года назад стала свидетельницей исторического события, как и миллионы других ее сограждан. Увидев новость о том, что к России присоединились четыре субъекта, девочка не смогла сдержать эмоций.

«Я была, можно сказать, удивлена, я тогда не знала всей ситуации, которая происходила, я узнала об этом больше, мне было печально. Я очень рада, что сейчас мы помогаем нашим братьям», — поделилась Виктория Зверева.

Всего в тематических мероприятиях школы приняли участие свыше 200 человек.