День воссоединения новых регионов с Россией отметили в Подмосковье

День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией отметили в Подмосковье. Главную идею праздника озвучил президент Владимир Путин: «Мы стали сильнее, потому что мы вместе».

«Сегодня по всему Подмосковью прошло более 100 мероприятий. Это встречи с участниками СВО, тематические выставки, торжественные митинги, творческие мастер-классы и концерты. Всего приняло участие более 40 тысяч школьников, студентов, волонтеров и активистов», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В разных городах Подмосковья прошли акции и мероприятия. Так, в Раменском, Лотошине и Люберцах устроили флешмоб, где больше 80 человек выстроились в цифру «89» — столько регионов теперь входит в состав России. В Балашихе студенты встретились с участниками специальной военной операции, а после общения показали фильм «Донбасс — русская земля. Путь домой», рассказывающий о судьбе Донбасса и его возвращении в Россию.

В Ленинском округе открыли выставку «На круги СВОя». Там можно было увидеть современную военную форму, фото бойцов и образцы техники, переданные самими участниками СВО, а в Пушкино прошла акция «Письмо солдату». Волонтеры помогли жителям написать слова поддержки бойцам, и все письма отправят на фронт.