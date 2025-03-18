День воссоединения Крыма с Россией отпразднуют в Химках

Во Дворце культуры «Родина» 18 марта состоится праздничное мероприятие «Возвращение домой», посвященное воссоединению Крыма с Россией. Гости смогут узнать об истории полуострова и увидеть его достопримечательности на большом экране.

В рамках торжества творческие коллективы представят праздничные номера. Начало мероприятия запланировано на 17:00 по адресу: улица Речная, дом 20.

«Для крымчан возвращение на Родину стало символом повышения качества жизни и надежды на лучшее будущее. А для России это не просто возврат исконной территории, но и восстановление исторической справедливости», — отметил депутат окружного совета Алексей Федоров.

Помимо этого, в школе-интернате «Кадетский корпус» микрорайона Сходня состоится тематическая встреча. Участникам расскажут о значимых событиях воссоединения Крыма с Россией и о современной жизни в регионе. Мероприятие пройдет 18 марта в 15:30 по адресу: улица Горная, дом 21.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева подчеркнула, что такие мероприятия являются частью масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках уже более восьми месяцев.

«Ее главная цель — объединение разных поколений жителей округа и всего региона вокруг общих ценностей: любви к России, своему городу, уважения к истории и культуре своей страны», — отметила Олеся Климачева.