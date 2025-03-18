День воссоединения Крыма с Россией отметят в Солнечногорске

Около 200 мероприятий проводят в Солнечногорске в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. Активности организованы во всех территориальных управлениях округа.

Для подрастающего поколения в школах, детских садах, библиотеках, домах культуры и молодежных центрах проходят уроки мужества, мастер-классы, выставки, литературно-музыкальные вечера, акции и многое другое.

«Ровно 11 лет назад, в 2014 году, Крым и Севастополь официально стали частью нашей страны. Это историческое событие стало результатом выбора миллионов людей, которые решили вернуться домой. Для нас, жителей Солнечногорска и всей России, этот день — символ единства, справедливости и силы нашей страны. Во всех территориальных управлениях мы проводим более 200 мероприятий, которые посвящены воссоединению Крыма», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Мероприятия являются частью патриотического проекта «Успех в единстве поколений», который реализуется по инициативе партии «Единая Россия».