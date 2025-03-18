День воссоединения Крыма с Россией отметят в Солнечногорске
Около 200 мероприятий проводят в Солнечногорске в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. Активности организованы во всех территориальных управлениях округа.
Для подрастающего поколения в школах, детских садах, библиотеках, домах культуры и молодежных центрах проходят уроки мужества, мастер-классы, выставки, литературно-музыкальные вечера, акции и многое другое.
«Ровно 11 лет назад, в 2014 году, Крым и Севастополь официально стали частью нашей страны. Это историческое событие стало результатом выбора миллионов людей, которые решили вернуться домой. Для нас, жителей Солнечногорска и всей России, этот день — символ единства, справедливости и силы нашей страны. Во всех территориальных управлениях мы проводим более 200 мероприятий, которые посвящены воссоединению Крыма», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Мероприятия являются частью патриотического проекта «Успех в единстве поколений», который реализуется по инициативе партии «Единая Россия».
В гимназии № 6 окружной депутат Владимир Дацюк провел урок мужества, на котором рассказал школьникам об истории Крыма, воссоединении полуострова с Россией и других значимых событиях.
«Мы воспитываем у наших молодых людей гордость за нашу страну, чтобы они преумножали достижения поколений и традиции, ценили место, где родились и живут, становились патриотами родины», — отметил Владимир Дацюк.
День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. В этот день в 2014 году по итогам общекрымского референдума Республика Крым и Севастополь стали частью Российской Федерации.