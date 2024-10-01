День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией отметили в Балашихе

Около Ледового дворца «Арена „Балашиха“ состоялось патриотическое мероприятие в честь второй годовщины воссоединения Донецкой, Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Участниками флешмоба стали ребята из Детского социального центра Донецка, волонтеры Балашихи, члены эколагеря, сотрудники молодежных центров „Семья“ и „Новый Свет“, учащиеся балашихинских школ и колледжей.

День воссоединения Донецкой, Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией отмечается 30 сентября по предложению президента Российской Федерации Владимира Путина второй год подряд. В этот день в 2022 году были подписаны договоры о принятии в состав России новых субъектов.

«Этот день изменил не только судьбу Новороссии. Этот день изменил судьбу всей России, всех нас. И сегодня в нашей большой стране происходят изменения, которые нам необходимы, чтобы доказать, что Россия — великая и независимая страна», — заявил депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов.

Мероприятие также посетили заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян и председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов. Участники флешмоба выстроились в большую цифру 89, символизирующую количество субъектов, входящих в состав Российской Федерации.

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