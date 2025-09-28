День воспитателя отметили в дошкольном отделении гимназии № 23 в Химках

В дошкольном отделении гимназии № 23 в Химках организовали праздник, посвященный Дню воспитателя. В мероприятии приняли участие педагоги, дети, их родители и почетные гости.

Воспитателей поздравили председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, директор гимназии № 23 и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

«Воспитатели закладывают фундамент для будущего каждого ребенка и, без преувеличения, всего нашего общества. Ваш ежедневный труд, терпение и внимание к детям заслуживают самой искренней благодарности и уважения», — подчеркнул Сергей Малиновский.

Воспитатели помогают детям учиться, познавать окружающий мир и делать первые шаги в жизни. Мероприятие стало праздником признательности. Дети и родители подготовили теплые слова для своих педагогов.