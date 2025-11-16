День войск химической защиты отметили в «Тридцать первой школе» в Химках

В мероприятии принял участие муниципальный депутат Химок Артур Каримов.

«Войска РХБ защиты — это те, кто принимает удар на себя там, где опасность невидима, но реальна и смертельна. Их мужество, высокий профессионализм и готовность к самым сложным задачам вызывают глубочайшее уважение. В современном мире, где риски возрастают, роль этих войск становится еще более значимой. Мы должны знать и ценить их героизм, ведь именно они стоят на страже нашего спокойствия и безопасности», — отметил депутат.

Гостям рассказали про деятельность войск РХБ защиты.

«Знакомство с работой войск РХБ защиты — это не просто информация, это урок мужества, ответственности и преданности своей Отчизне. Мы воспитываем в нашей молодежи понимание того, что безопасность страны — это общий труд, и что существуют герои, готовые идти туда, где страшно, чтобы защитить остальных. Это формирует у них истинный патриотизм, уважение к профессии и готовность служить Родине», — отметила депутат Химок Надежда Смирнова.