День войск химической защиты отметили в лицее № 21 в Химках

Ко Дню войск радиационной, химической и биологической защиты организовали десятки патриотических мероприятий. Одно из них провели в лицее № 21.

Участникам рассказали про создание этого рода войск, показали приборы для измерения радиации и моделей противогазов, провели мастер-класс по надеванию общевойскового защитного костюма.

«Мероприятие оставило глубокое впечатление благодаря сочетанию теоретической и практической составляющих. Подача материала отличалась ясностью и системностью, а атмосфера — доброжелательностью и открытостью. Благодаря этому удалось по‑новому взглянуть на труд специалистов РХБЗ, оценить его сложность и значимость. Их профессионализм, дисциплина и готовность к действию в экстремальных условиях вызывают искреннее уважение и восхищение», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

День РХБЗ в лицее № 21 провели в рамках патриотической программы под лозунгом «Успех в единстве поколений».

«Такие встречи не просто расширяют знания молодежи о ключевых страницах военной истории. Они формируют внутренний стержень, чувство ответственности перед страной и поколениями, которые ценой невероятных усилий обеспечили нам мирное небо. Когда школьники видят работу специалистов РХБЗ, понимают масштаб их подвига и реальную цену безопасности, они начинают иначе относиться к своему будущему и своему месту в истории. Именно в этом и проявляется истинный успех в единстве поколений», — подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов добавил, что в рамках программы в Химках провели более 1600 мероприятий. Почетным гостем в лицее № 21 стал член Ассоциации ветеранов СВО Антон Зенькович.