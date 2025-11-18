День войск химической защиты отметили в Химках

Мероприятие включило в себя как теоретическую часть, так и практические демонстрации специального снаряжения. Почетным участником встречи стал представитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Мероприятие, состоявшееся 15 ноября, предусматривало лекцию об истории данного рода войск, показ измерительных приборов и моделей противогазов, а также обучение правилам использования общевойскового защитного костюма.

«Мероприятие оставило глубокое впечатление благодаря сочетанию теоретической и практической составляющих. Подача материала отличалась ясностью и системностью, а атмосфера — доброжелательностью и открытостью. Благодаря этому мероприятию удалось по‑новому взглянуть на труд специалистов РХБЗ, оценить его сложность и значимость. Их профессионализм, дисциплина и готовность к действию в экстремальных условиях вызывают искреннее уважение и восхищение», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Как сообщил депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, в рамках программы в городском округе было организовано уже более 1600 историко-патриотических мероприятий. Их задача — познакомить жителей не только с героями прошлых лет, но и с современниками. В частности, на встрече в лицее № 21 присутствовал член химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Антон Зенькович.

«Такие встречи не просто расширяют знания молодежи о ключевых страницах военной истории. Они формируют внутренний стержень, чувство ответственности перед страной и поколениями, которые ценой невероятных усилий обеспечили нам мирное небо. Когда школьники видят работу специалистов РХБЗ, понимают масштаб их подвига и реальную цену безопасности, они начинают иначе относиться к своему будущему и своему месту в истории. Именно в этом и проявляется истинный успех в единстве поколений», — подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.