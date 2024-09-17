Школьникам в Химках рассказали о победе эскадры Ушакова в 1790 году

В Химках провели историческую лекцию в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Мероприятие организовали в школе «Наследие».

Ученикам школы «Наследие» городского округа Химки рассказали о победе эскадры Федора Ушакова над турецким флотом у мыса Тендра в 1790 году. Историческую лекцию организовали в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» в День воинской славы.

«Важно помнить о таких славных страницах нашей истории, передавать знания о них подрастающему поколению. Ведь именно на примерах героизма и самоотверженности наших предков воспитывается настоящий патриотизм, любовь к родине, готовность защищать ее интересы», — подчеркнул муниципальный депутат Николай Томашов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».